Genç Asriad’ın yönetimi tanıtıldı

Özel bir otelde düzenlenen programa AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Genç Asriad Genel Başkanı Yusuf Turan, Asriad Adıyaman Şube Başkanı Selçuk Almaz ile çok sayıda davetli katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genç Asriad Adıyaman Şube Başkanı Selçuk Almaz, “Yıllardan beridir Adıyaman’da birçok farklı derneklerle yaptığımız çalışmalarımızı bundan sonra Genç Asriad adı altında yürütmeye çalışacağız. Bundan sonra her daim geleceğimizi emanet edebileceğimiz zamanı geldiğinde bayrağımızı gözümüzü kırpmadan teslim edebileceğimiz bir gençlik yetiştirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri bu göreve tebliğ eden genel başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkürü bir borç biliriz. Hiç şüpheniz olmasın Adıyaman için çalışan büyüklerimiz olduğu gibi bizlerde bu bayrağı daha ileriye taşımaya çalışacağız. Bizleri bu yolda gerek dualarınızla gerek yardımlarınız ile yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz” dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise ekonomik gelişmelere dikkat çekerek, “Ekonominin canlanması Adıyaman’ın güçlenmesi adına özellikle gençlerimizin ekonomik anlamda bu kurmuş oldukları derneklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Genç Asriad’ın yapacağı işler hem girişimci hem de yatırımcı anlamında çok şey başaracağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Genç Asriad’ın Adıyaman’a hayırlı olmasını dileyen Genç Asriad Genel Başkanı Yusuf Turan, “Adıyaman için hayırlı olsun ve genç işadamlarımız Adıyaman ve ülke ekonomisine çok fazla canlılık katacaktır. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu. ,