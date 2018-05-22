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22 Mayıs 2018 16:38

Gençler Sahabe Safvan bin Muattal Türbesinin çevresini temizledi

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezine üye gençler Sahabe Safvan bin Muattal Hazretlerinin Türbesinin çevresini temizledi.

Gençler Sahabe Safvan bin Muattal Türbesinin çevresini temizledi

22 Mayıs 2018 16:38


Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların yoğunlukla ziyaret ettiği Sahabe Safvan bin Muattal Hazretlerinin Türbesini ziyaret eden Gençlik Merkezi üyelerinden 50 genç hem temizlik hem de ibadet yaptı. Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin öncülüğünde, Sahabe Safvan bin Muattal Hazretlerinin Türbesini ziyaret eden gençler önce dua etti sonra ellerine çöp poşetlerini alarak türbe çevresini temizledi.


Ayhan Tekin, milli ve manevi değerlere önem veren gençler yetiştirmek için ‘İyilik Ağacı Gönüllüleri’ ile beraber Samsat’ta bulunan Hz. Safvan bin Muattal Türbesine gidip İslam Coğrafyası için dua edip çevre temizliğinde bulunduklarını aktardı.




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