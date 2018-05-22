Gençler Sahabe Safvan bin Muattal Türbesinin çevresini temizledi

Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların yoğunlukla ziyaret ettiği Sahabe Safvan bin Muattal Hazretlerinin Türbesini ziyaret eden Gençlik Merkezi üyelerinden 50 genç hem temizlik hem de ibadet yaptı. Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin öncülüğünde, Sahabe Safvan bin Muattal Hazretlerinin Türbesini ziyaret eden gençler önce dua etti sonra ellerine çöp poşetlerini alarak türbe çevresini temizledi.

Ayhan Tekin, milli ve manevi değerlere önem veren gençler yetiştirmek için ‘İyilik Ağacı Gönüllüleri’ ile beraber Samsat’ta bulunan Hz. Safvan bin Muattal Türbesine gidip İslam Coğrafyası için dua edip çevre temizliğinde bulunduklarını aktardı.