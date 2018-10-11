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Gölbaşı ilçe ikiz plakalı yakıt tankeri uygulamaya takıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada ikiz plakalı yakıt tankeri uygulamaya takıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada ikiz plakalı yakıt tankeri uygulamaya takıldı.


Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen Gaziantep karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 23 LU 865 plakalı tanker incelendiğinde aracın plaka ile şase numarasının uyuşmadığı ve araştırma sonucu aracın gerçek plakasının 23 LU 857 plakalı tanker olduğu tespit edildi. Durum üzerine tanker otoparka çekildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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