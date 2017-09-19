Gölbaşı’nda Gaziler Günü kutlandı

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, okul ve kurum müdürleri ile gaziler katıldı.

Çelenk sunma programının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Programında konuşma yapan Jandarma Üsteğmen Tevfik Özek, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasına müteakip, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik rütbesi ve gazilik unvanının verilmesinin 96’inci yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Zincidi’nin “Gazilerimize“ isimli şiirini okuması ile program sona erdi.