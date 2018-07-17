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17 Temmuz 2018 14:32

Gölbaşı’nda polisin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Gölbaşı’nda polisin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor

17 Temmuz 2018 14:32


Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda Yavuz Selim Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi alan polisler İ.Y. , E..A , E.B.E. ve S.Ö. isimli şahısları suçüstü yakaladı.


Yakalanan şahısların üst aramalarında 18 gram uyuşturucu madde ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslar alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca İ.Y., E.A tutuklanarak cezaevine konuldu.


Diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Aile içi şiddet suçundan aranan Ü.T. isimli şahıs yakalanarak adliyeye sevk edilerek yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.


Ayrıca yaralama suçundan aranan A.İ., ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan aranan M.S.E. ve yoklama kaçağı olarak aranan H.İ.Y. ve M.C. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.


Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.




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