Hacı Abuzer Baba Türbesini yeniliyor

Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren ve hazırlanan projeye ivedi bir şekilde başladıklarını dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, “Her yönüyle zengin olan ilimizdeki zenginliklerimizden bir tanesi olan türbelerimizi gelecek nesillere sağlam bir şekilde ulaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda Musalla Mahallemizde bulunan ve artık iyice yıpranan El-Fakir Hacı Abuzer Baba Türbesinin yeniden yapım işine başladık. Toplamda 2 bin 650 metrekarelik bir alan üzerinde sürdürdüğümüz çalışmalarımızı yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Türbe için özel bir bölümün ayrılacağı alan içerisinde şadırvan, bekçi kulübesi, bay-bayan mescit ve WC’ler olacak. Toplam maliyeti 516 bin TL olacak olan bu güzel proje belediyemiz tarafından finanse ediliyor” diye konuştu.