Halk otobüsünde yolcuları rahatsız eden şahıs gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, bir halk otobüsüne binen ismi öğrenilemeyen şahıs, otobüs içerisinde bulunan yolculara rahatsızlık vermesi üzerine yolcular ile şahıs arasında tartışma yaşandı. Durumun kavgaya dönüşe bileceğini anlayan otobüs sürücüsü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Valilik Kavşağında bekleyen polisleri görünce otobüsü yolun kenarına çekerek durumu anlattı. Durum üzerine polis ekipleri şahsı otobüsten indirip uyarmak istedi. Polislerin uyarısına mukavemet olarak karşılık veren şahıs bu defa polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın alkollü olduğu ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.