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15 Eylül 2017 13:55

Hastane çalışanlarına terörle mücadele eğitimi verildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Besni Devlet Hastanesi personeline terörle mücadele konulu eğitimi verildi.

Hastane çalışanlarına terörle mücadele eğitimi verildi

15 Eylül 2017 13:55


Besni Devlet Hastanesi toplantı salonunda hastane çalışanlarına yönelik kamu kurum ve kuruluşlarda birlikteliği ve bütünlüğü sağlamak amacıyla verilen eğitimde terör-terörizm, terörün etkileri ve terör örgütlerinin hedefi konuları anlatıldı.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliğinde görevli Mulla Karakuş tarafından verilen eğitimde, PKK, FETÖ, DAEŞ, DHKP-C terör örgütleri başta olmak üzere tüm örgütlerin yapısı dile getirildi.


Eğitime katılan çalışanlar bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.




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