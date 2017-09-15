Hastane çalışanlarına terörle mücadele eğitimi verildi

Besni Devlet Hastanesi toplantı salonunda hastane çalışanlarına yönelik kamu kurum ve kuruluşlarda birlikteliği ve bütünlüğü sağlamak amacıyla verilen eğitimde terör-terörizm, terörün etkileri ve terör örgütlerinin hedefi konuları anlatıldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliğinde görevli Mulla Karakuş tarafından verilen eğitimde, PKK, FETÖ, DAEŞ, DHKP-C terör örgütleri başta olmak üzere tüm örgütlerin yapısı dile getirildi.

Eğitime katılan çalışanlar bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.