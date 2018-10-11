Hızını alamayan sürücü otomobile çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'da hızını alamayan bir otomobil önündeki otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınında meydana geldi. Abdullah Tercan'ın kontrolündeki 02 AL 646 plakalı otomobil, hızını alamayınca önündeki Mehmet Sönmez idaresindeki 55 ALG 41 plakalı otomobile çarptı. Otomobilin arkadan çarptığı 55 ALG 41 plakalı otomobil ise öndeki tıra çarptı. Kazada sürücüler Mehmet Sönmez ve Abdullah Tercan yaralandı. Yaralılardan Abdullah Tercan otomobilden çıkartılarak ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Sönmez ise otomobilin içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri sıkışan sürücüyü çıkartmak için çalışma başlattı.

Kazanın meydana geldiği yerden tesadüfen geçen Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve Gençlik Spor Müdürü Fikret Keleş'te olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu otomobilden çıkartılan yaralı sürücü daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.