Hüda-Par seçim startını Kahta’da verdi

Kahta ilçesinde Hüda-Par İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Hüda-Par Genel Başkanı Mehmet Yavuz, milletin beklentisi doğrultusunda bir siyasi anlayışı inşa edeceklerini söyledi. Başkan Yavuz, Adıyaman’daki 5 milletvekili adayıyla birlikte esnafları ziyaret ederek 24 Haziran’daki seçimler için vatandaşlardan destek istedi.

24 Haziran seçimleri hakkında açıklamada bulunan Başkan Yavuz, “Bizler daha önce fiili olarak zaten sahadayız ama seçim startını vermiş olduk. Bir Kahtalı olarak seçim startını Kahta ilçesinde başlatmak istedim. Allah hayırlara vesile kılsın. Adıyaman milletvekili adaylarımızla beraber esnaflarımızı ziyaret edip vira bismillah diyerek seçim startını başlatmış olduk. Memleketimizin hem içten hem de dıştan bazı sorunları var. Memlekette iktidarında yanlışları olduğu gibi asıl olarak bu memlekette, ciddi anlamda bir muhalefet sorunu var. Muhalefet, tamamen sessiz ya da iktidarın icraatları karşısında dünyanın en iyi işini de yapsalar, biz onlara muhalefet edeceğiz şeklinde bir zihniyete sahip. Hüda-Par olarak biz kendimizi İslami muhalefet olarak değerlendiriyoruz. Yapılan doğru kimden gelirse gelsin, ister iktidardan isterse muhalefetten gelsin destekleyip takdir edeceğiz. Yanlış, eğer kimden gelirse gelsin bu yanlışın karşısında yer alacağız. Esasen halkımızın ve milletimizin bizden beklentisi de budur. Milletimizin beklentisi doğrultusunda bir siyasi anlayışı inşa etmeye çalışacağız. İnşallah bu hür kadrolarla erdemli ve faziletli bir toplumun inşa edilmesi için gayret sarf edeceğiz. Bizler siyaseti çıkarlar adına değil, ibadet bilinciyle yapıyoruz. Allah hayırlara vesile kılsın. Gazamız mübarek olsun inşallah” diye konuştu.