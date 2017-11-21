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21 Kasım 2017 17:07

"İki bavul dolusu" oyunu miniklerle buluştu

Adıyaman Belediyesi, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen çocuk oyunu "iki bavul dolusu"nu Adıyamanlı miniklerle buluşturdu.


21 Kasım 2017 17:07


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Diyarbakır Devlet Tiyatroları tarafından çocuklar için sahnelenen ‘İki Bavul Dolusu isimli çocuk oyununu sahnelendi.


Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve Nedim Buğral’ın yazıp, yönettiği oyun miniklerden tam not aldı. İki yaramaz palyaçonun bavullarındaki hayallerle çıktıkları yolda birbirlerini tanıyıp, dostluğu ve güvenmeyi öğrendikleri tiyatro oyunu ile ilgili bilgi veren yetkililer, oyunun 22 Kasım Çarşamba günü bir kez daha sahneleneceğini belirtti. Yetkililer, 22 Kasım Çarşamba günü saat 11.00 ve 14.00’te iki seans halinde yeniden ve ücretsiz olarak sahnelenecek olan oyuna ilk gün izleyemeyen minikleri davet etti.




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