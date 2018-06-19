İki grup arasında kavga: 1 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 3. Çevre yolu üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar bir birine tekme tokat saldırdı. Yaşanan olayda darp neticesi yaralanan 1 şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan 1 kişinin yaralanmasına neden olan şahıs yada şahısların da yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.