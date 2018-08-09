İki otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

Kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sait Nazlı yönetimindeki 63 EC 180 plakalı otomobil ile Kasım Köroğlu yönetimindeki 01 TJ 636 plakalı otomobil Kilometresinde çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan sürücüler araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri çağırıldı. Ekipler tarafından sürücüler sıkıştıkları yerden çıkarttı.

112 sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar Sait Nazlı ve Kasım Köroğlu’nu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.