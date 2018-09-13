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İki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Halil Suna idaresindeki 02 DD 475 plakalı otomobil ile Adıyaman istikametinden Besni istikametine gelmekte olan Rüştü Keskin idaresindeki 02 HN 699 plakalı otomobil, Besni-Adıyaman yol ayrımı yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücü Halil Suna, Rüştü Keskin ve otomobil içerisinde bulunan Latif Sümbül yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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