İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Murat Gürbüz idaresindeki 02 HP 976 plakalı otomobille Serhat Kaya idaresindeki 34 AYR 19 plakalı otomobil, Zey Caddesi ile 3.Çevre Yolunun kesiştiği noktada çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Murat Gürbüz ile otomobilde bulunan Sümeyra, Mülkiye ve Ariş Gürbüz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılanilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza yapan araçlar polis ekiplerinin incelemelerinin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.