İlkokullar Arası Kardeşlik Kupası futbol turnuvası sona erdi

4-18 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen turnuvaya merkeze bağlı 32 ilkokulundan öğrenciler katılım sağladı. Turnuva 4 ayrı okulun halı sahasında oynanırken öğrenciler il birincisi olmak için kıyasıya mücadele etti. 63 müsabakanın oynanmış olduğu bu turnuvaya yaklaşık 450 öğrenci katıldı. Kendi gruplarında ilk iki dereceyi elde eden okullar bir üst tura çıkarak hünerlerini sergileme şansı buldu. Turnuvada, dereceye giren okullar sırasıyla Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Demokrasi ilkokulu, Atatürk ilkokulu ve Birsen Esensoy ilkokulu oldu.

Ayrıca ilk dört dereceyi elde eden okullara kupa, madalya, gol kralına, en centilmen takıma, en iyi kaleciye ve yeşil kart gören centilmen öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.

Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, projenin de adından anlaşılacağı gibi turnuvanın kardeşlik havasında geçtiğini belirterek, “Bu turnuvada amaç ilkokullarda beden eğitimi öğretmeni olmamasından dolayı okullar arası resmi yarışmalar yapılmamaktadır. Bu amaçla ilkokullar arası futbol turnuvaları yaparak, erken yaşta spor kültürünü benimseme, galibiyet sevincini yaşama, mağlubiyeti kabullenebilme, modern çağın en popüler spor branşı olan futbol oyun kurallarını yaşayarak öğrenmesini sağlama, yetenekli çocukları tespit edip il ve ülke futboluna kazandırma, okullar arası ve öğrenciler arası kardeşliktir” diye konuştu.