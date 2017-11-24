İş Adamı Akcan 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı

Öğretmenlerin her türlü övgüye ve takdire layık olduğunu dile getiren İş Adamı Akcan, "Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslektir, çünkü hammaddesi ve ürünü insandır. İnsana şekil veren, geçmiş ve gelecek nesiller arasında önemli bir köprü vazifesi gören, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayan, onlara kişilik, karakter kazandıran, milli ve manevi değerlerle donatılmış bir şekilde toplumumuzun, devletimizin, milletimizin daha müreffeh bir hale gelmesi için fedakarca çalışmalar yapan öğretmenlerimizdir" dedi.