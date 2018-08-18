İşadamı Akcan Kurban Bayramı mesajı

İşadamı Adnan Akcan, bu yıl da Kurban Bayramı’nı idrak edeceğimiz şu günlerde İslam coğrafyasında umutların yeşermesi ve kaosun bitmesinin en büyük temennisi olduğunu söyledi.

Adnan Akçan mesajında, “Toplum olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde unutmamalıyız ki, bayramlar sevinçleri paylaşma ve dayanışma günleridir. Akrabalık ve aile bağlarımızın canlı tutulmasına ve güçlendirilmesine özen göstermeliyiz. Hiç kuşkusuz hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşmasının sorunlarımızın çözümünde etkili olacağını unutmamalıyız. Kurban Bayramı’nın ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve sevgi dolu günler diliyorum” ifadelerine yer verdi.