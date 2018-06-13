Jandarma ekipleri hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu

kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Adıyaman İl Jandarma ekipleri hastanede hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde yatmakta olan hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi.

Geçmiş olsun dileklerinde bulunarak Allah’tan acil şifalar dileyen jandarma ekipleri, hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet ederek onların kendilerinden bir taleplerinin olup olmadığını sordu.

Jandarma ekiplerinin kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getiren hasta ve hasta yakınları da jandarma ekiplerine teşekkür etti.