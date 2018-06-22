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22 Haziran 2018 09:01

Jandarma silah ve uyuşturucu ele geçirdi

Adıyaman İI Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan huzur operasyonlarında silah, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma silah ve uyuşturucu ele geçirdi

22 Haziran 2018 09:01


Huzur operasyonu kapsamında Kahta’ya bağlı Göçeri köyünden dolandırıcılık sucundan aranan A.B. isimli şahıs yakalanırken, merkeze bağlı Palanlı köyünde M.A. ve M.S.B. isimli şahısların yapılan üst aramasında 2 paket içerisinde 20 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Yine merkeze bağlı Zey köyü yolunda M.H.Ö. isimli şahsın yapılan üst aramasında seri numarası silinmiş 9 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi.


Ele geçirilen silah ve uyuşturucu, yakalanan şahıs ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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