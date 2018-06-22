Jandarma silah ve uyuşturucu ele geçirdi

Huzur operasyonu kapsamında Kahta’ya bağlı Göçeri köyünden dolandırıcılık sucundan aranan A.B. isimli şahıs yakalanırken, merkeze bağlı Palanlı köyünde M.A. ve M.S.B. isimli şahısların yapılan üst aramasında 2 paket içerisinde 20 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Yine merkeze bağlı Zey köyü yolunda M.H.Ö. isimli şahsın yapılan üst aramasında seri numarası silinmiş 9 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve uyuşturucu, yakalanan şahıs ile ilgili soruşturma başlatıldı.