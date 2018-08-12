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12 Ağustos 2018 14:21

Jandarmanın dikkati sayesinde onlarca ağaç son anda kurtarıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin dikkatli ve duyarlılığı sayesinde okul bahçesinde meydana gelen yangın kısa sürede söndürüldü.

Jandarmanın dikkati sayesinde onlarca ağaç son anda kurtarıldı

12 Ağustos 2018 14:21


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında yoldan geçen jandarma ekipleri, yol üzerinde bulunan okul bahçesinde dumanların yükseldiğini fark ederek olay yerine gitti. Olay yerine giden jandarma ekipleri bahçede bulunan ağaçların yandığını görünce alevlere müdahalede bulunarak durumu da itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürürken jandarma ekiplerinin dikkati ve olaya anında müdahale etmesi sebebiyle bahçede bulunan bir çok ağaç kül olmaktan son anda kurtarıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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