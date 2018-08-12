Jandarmanın dikkati sayesinde onlarca ağaç son anda kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında yoldan geçen jandarma ekipleri, yol üzerinde bulunan okul bahçesinde dumanların yükseldiğini fark ederek olay yerine gitti. Olay yerine giden jandarma ekipleri bahçede bulunan ağaçların yandığını görünce alevlere müdahalede bulunarak durumu da itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürürken jandarma ekiplerinin dikkati ve olaya anında müdahale etmesi sebebiyle bahçede bulunan bir çok ağaç kül olmaktan son anda kurtarıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.