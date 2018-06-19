Kahta’da 9 adet köy konağı yapılacak

Kahta ilçesine bağlı Yenikuşak Köyü, Hasköy, Hamzalar Köyü, Eskitaş Köyü, Taşlıçay (Havayik) Köyü, Çaybaşı Köyü, Büyükbejyan Köyü, Oluklu Köyü Yolçatı Mezrası ile Dumlu Köylerine İl Özel İdaresince köy konağı yapılacağı belirtildi.

Yapılacak olan köy konakları, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar geniş, modern ve hızlı bir şekilde inşa edilmesi amaçlanıyor.

Adıyaman İl Özel İdaresince, Kahta’ya bağlı 9 köy yerleşim yerine kazandırılan köy konakları için Köylere Hizmet Götürme Birliğine 1 milyon 704 bin 590 TL ödenek tahsis edildi. Aktarılan ödenek ile Köy Konaklarının ihaleleri yapıldığı öğrenildi.

Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliğince yaptırılacak olan köy konaklarının aynı zamanda da taziye evi olarak kullanılacağını belirten Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, köy konaklarının, köy halkının her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerinde de hizmet vereceğini söyledi.

Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, “Kaymakamlık olarak özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza birçok alanda hizmetler vererek, vatandaşlarımızın en iyi hizmetlerden yararlanabilmesi için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından İlçemize bağlı dokuz adet yerleşim yerine Köy Konağı kazandırıldı. İlçemize yapılan ve yapılması planlanan bu ve benzeri yatırımların vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde açıklamada bulundu.