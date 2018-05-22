Kahta’da arıcılara bin kovan Kafkas Arısı desteği

Düzenlenen arı kovanı dağıtım programına Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Can ve arı yetiştiricileri katıldı. Kahtalı 33 çiftçiye, Kafkas Arı Kolonisi Temini Projesi ile bin kovan Kafkas Arısı desteği verildi. Projenin yüzde 70’i GAP Kalkınma İdaresi kaynaklı, yüzde 30 ise çiftçi destekli olmak üzere toplam 33 çiftçiye 30’ar kovan olmak ile bin adet arılı kovan dağıtımı yapıldı.

Kahta ilçesinin, iklim ve bitki frolası bakımında arıcılığa çok elverişli olduğunu belirten Kahta İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Can, arıcılığın gelişmesi için bu tür desteklerin yapıldığını söyledi.

İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürü Can, “Arıcılarımız için yaptığımız arıcılığı destekleme projemiz kabul edildi. Hazırladığımız projeye ödenek ayrıldı. Şuan projenin uygulama aşamasındayız. Arılı kovanlarımızın teminini yaptık. Çiftçilerimize arılı kovanları dağıtmak için buraya geldik. Her bir çiftçimize yaklaşık 30 tane arılı kovan vereceğiz. Bu proje yüzde 70 GAP Kalkınma İdaresi kaynaklı yüzde 30 ise çiftçi destekli olmak üzere toplam 33 çiftçiye 30’ar kovan olmak üzere bin adet arılı kovan dağıtımını yaptık. İlçemiz, iklim ve bitki frolası bakımında arıcılığa çok elverişli. Arıcılığın gelişmesi için bu tür desteklerin yapılması gerekiyordu. Bu projenin gerçekleşmesinde bize katkı sunan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’a, tüm birim ve kurum amirlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kahtalı arıcıların, Kafkas Arısı projesi ile GAP İdaresi Başkanlığı tarafından verilen hibeden yararlandırarak ciddi bir katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Kahta İlçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “GAP İdaresi Başkanlığı tarafından GAP Eylem Planı çerçevesinde İlçe Kaymakamlığı ile ilçe Tarım Müdürlüğü ortaklaşa hazırlamış projeyi gerçekleştirmek amacıyla bir araya geldik. Projede Arıcılarımıza arılı kovan dağıtımı bulunmaktadır. Bu projeyi 2015 yılında da yapmıştık. Buradaki arıcılarımız, GAP İdaresi Başkanlığı tarafından verilen hibeden yararlandırarak ciddi bir katkı sağlamıştık. Bu sene de yüzde 70 GAP İdaresi, yüzde otuz ise arıcılarımızın katkısıyla toplam 33 arıcımıza 360 bin TL civarında bir hibe desteği sağlanmış bulunmakta. İlçemizin hem hayvancılıkta hem de tarım da çok önemli bir noktadayız. İlçemiz, özellikle badem, nar ve zeytin başta olmak üzere önemli bir potansiyele sahip. Doğal hayatın döngüsü için arıcılık çok önemli. Bu noktada da biz, ovalarımız ve meralarımızdaki bitki örtüsünün arıcılığa elverişli olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı ilçe GAP ve ilçe tarım müdürlüğü ile birlikte hazırlanan proje kapsamında arıcılarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bu projenin hayata geçmesinde emeği olan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Kahta ilçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürü Fahri Can’a teşekkür ediyorum” dedi.

Üreticiler ise memnuniyetlerini dile geçtirdiler.