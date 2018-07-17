Kahta’da gençler darbeleri konuştu

Eğitimle Diriliş Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Diriliş Kitap Kafe’de düzenlenen programa öğrenciler, eğitimciler, vatandaşlar ve Eğitimle Diriliş Derneği Başkanı Bilal Akgül katıldı.

Program Kuran’ı Kerim’in okunmasıyla başladı. Daha sonra program sunucusu Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Edip Hikmet Durdukoca, programın akışını katılımcılara aktardı. Program konuşmacısı Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Bilal Karakurt, Osmanlı padişahlarından Abdulaziz Han’a Yeniçeriler tarafından yapılan darbeden günümüze kadar gerçekleştirilen ve gerçekleşememiş darbeler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

15 Temmuz hain darbe girişimine özellikle vurgu yapan Bilal Karakurt, 15 Temmuz darbe girişimini ümmet için dünyadaki mazlumlar için unutmamak ve unutturmamak zorunda olduklarını söyledi.

Karakurt “15 Temmuz darbe girişimini ümmet için dünyadaki mazlumlar için unutmamak ve unutturmamak zorundayız. 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye tarihinin en ağır saldırısı yaşandı. Anadolu’daki bin yılımız boyunca tanık olmadığımız en alçak ihanet girişimi ile karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz ile ilgili ayrıntılara inmeden önce darbenin ne olduğu ve Türkiye’de darbe tarihi üzerinde biraz duralım. Darbe, bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak hükümeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işidir. Türkiye’de askeri müdahalelerin tarihi ta Osmanlı dönemine kadar gider. Fetullahçı Terör örgütü (FETÖ) tarafından yapılan hain darbe girişimi milletimizin tarihe geçen direnişiyle engellendi. İhanet girişimi halkın meydanlara inmesiyle iradesine ve vatanına sahip çıkmasıyla püskürtüldü. Daha önce hiçbir darbe veya darbe girişiminde halkın bu kadar tepkisiyle karşılaşılmamıştı. Bu cunta girişiminin bilançosu ağır oldu. Türkiye’nin en uzun 48 saatinde büyük çoğunluğu sivil olan 251 kişi şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbeye cesaretle direnişi, uçağa binerek o sırada darbecilerin kontrolü altında olan Atatürk havalimanına geleceğini açıklaması ve sergilediği liderlik darbenin yenilgisinde hayati bir rol oynamıştır” diye konuştu.

Program sonunda öğrenciler tarafından 15 Temmuz ile ilgili şiirler okundu ve sinevizyon gösterisi izletildi.