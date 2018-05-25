Kahta’da öğrencilere hijyen eğitimi

Kahta Kubilay İlkokulu 2. snıf öğrencilerine, Kahta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Betul Sertel, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kenan Ecemiş ve Hemşire Nihal Tuncel tarafından hijyen kuralları ve kişisel temizliğin önemi aktarıldı.

Doğru yıkanmayan ellerde bakterilerin sürekli barınacağını ifade eden doktorlar, öğrencilere doğru el yıkamak için hangi adımların izlenmesi gerektiğini anlatarak, sabun olmadan ellerin bakterilerden arındırılmaya yetmeyeceği belirtildi.

Kişisel hijyen ve temizlik eğitimi kapsamında öğrencilerle bir araya geldiğini belirten Kahta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Betül Sertel, çocuklarda doğru alışkanlıkların yerleşmesi açısından yapılan eğitimin büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Dr. Sertel, “Kahta Devlet Hastanesi olarak Kubilay İlkokuluna gelerek çocuklarımızla beraber sağlıklı olmanın ilk şartının temiz ellerden geçtiğine dikkat çektik. Öğrencilerle çok güzel bir etkinlik yaptık. Hep birlikte ellerimize önce örnekler alıp mikroskopta gördük. Elimizdeki mikropları fark ettik. Öğrencilerde bu mikropları gördü. Sonra hep berabere sabun yaptık. Yaptığımız sabunlarla el yıkamanın nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili eğitim verdik. Kişisel hijyen ve temizlik eğitimine dikkat çektik. Çocuklarda doğru alışkanlıkların yerleşmesi açısından bu tür eğitimlerin önemi oldukça büyüktür. Çocuklarımız, çok hızlı öğreniyor. Okulumuza, Kahta Devlet Hastanesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kişisel hijyen ve temizlik eğitimi kapsamında öğrencilerle beraber sabun yapan doktorlar, daha sonra hazırlanan sabunları öğrencilere hediye etti.

Programın sonunda el hijyeni uygulaması kapsamında öğrencilere testler dağıtıldı.