Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 12:13

Kalıp tahtaları yüklenen otomobil tehlike saçtı

Adıyaman’da üzerinde kalıp tahtaları yüklü olan seyir halindeki otomobil, hem trafikte tehlike saçtı hem de görenleri şaşırttı.

Kalıp tahtaları yüklenen otomobil tehlike saçtı

22 Mayıs 2018 12:13


Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde üzerine kalıp tahtaları yüklenen bir otomobil trafikte ilerlerken durumu fark eden araç sürücüleri trafiği tehlikeye sokan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Bu tür konular üzerinde denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayan araç sürücüleri, “Adam otomobilinin üzerine kamyonet yükler gibi kalıp tahtaları yüklemiş. Trafikte böyle ilerliyor. Bu tür durumlar her an kazaya neden olabilir. Bundan dolayı denetimlerin daha çok yapılması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.


Otomobil ise kent merkezinde bir süre ilerledikten sonra Mara Mahallesi’nde ara sokaklara girerek gözden kayboldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç