Kalıp tahtaları yüklenen otomobil tehlike saçtı

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde üzerine kalıp tahtaları yüklenen bir otomobil trafikte ilerlerken durumu fark eden araç sürücüleri trafiği tehlikeye sokan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Bu tür konular üzerinde denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayan araç sürücüleri, “Adam otomobilinin üzerine kamyonet yükler gibi kalıp tahtaları yüklemiş. Trafikte böyle ilerliyor. Bu tür durumlar her an kazaya neden olabilir. Bundan dolayı denetimlerin daha çok yapılması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Otomobil ise kent merkezinde bir süre ilerledikten sonra Mara Mahallesi’nde ara sokaklara girerek gözden kayboldu.