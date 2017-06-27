Kamyonet şarampole uçtu: 4 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Celal Bölükbaşı idaresindeki 06 HA 1439 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü Celal Bölükbaşı, Mehmet Tiryakiler, Belkız Bölükbaşı ve Gülay Hnida yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden güçlükle çıkartıldı.

Araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi ve Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Vinç yardımıyla kurtarılan kamyonet çekici ile otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.