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17 Temmuz 2018 18:10

Karadağ Hatıra Ormanı 8. kez yandı

Adıyaman Karadağ Hatıra Ormanı 8.

Karadağ Hatıra Ormanı 8. kez yandı

17 Temmuz 2018 18:10

kez bilinmeyen nedenlerden dolayı yandı.


Edinilen bilgiye göre, son 1 hafta içerisinde Karadağ Hatıra Ormanında toplam 8.kez yangın meydana geldi. 8. Kez çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yaşanan orman yangınlarının kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bilinçli yakıldığı iddia edilirken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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