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15 Haziran 2018 08:57

Kaynak yapılan motosiklet alev aldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde tamirci dükkanında kaynak yapılan motosiklet alev aldı.

Kaynak yapılan motosiklet alev aldı

15 Haziran 2018 08:57

İş yeri çalışanları tarafından son anda dışarı çıkartılan motosiklet alev topuna döndü.


Edinilen bilgiye göre olay, Kahta ilçesi Cami Mahallesi’nde yaşandı. Demir parçası kırılan motosiklet, sahibi tarafından Kahtalı Mıçı Parkı’nın karşısındaki bir tamirci dükkanına götürüldü. Tamirci, motosikletin kırılan demirini kaynakla birbirine tutturmaya çalıştığı sırada kıvılcımlar motosikletin tutuşmasına neden oldu. Bir anda motosikletin her tarafını alevlere sardı. İş yeri çalışanları dükkanın da tutuşmaması için motosikleti dışarı çıkarıp kaldırıma bıraktı. Motosiklet alevler içinde yanarken iş yerinin bir çalışanı, dükkanın kepenklerini kapatmaya çalıştı. Motosiklette zaman zaman ufak patlamalar yaşandı. Çevredekiler yangını film izler gibi seyrederken bir vatandaş olayı cep telefonuyla kaydetti.


Motosikletin olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi.




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