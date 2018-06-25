Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Besni ilçesi Şahin Tepesi mevkiinde plakası bulunmayan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir motosiklet devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Oğuzhan Ödül (19), ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Besni Devlet Hastanesine ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Oğuzhan Ödül (19), yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.