Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 13:11

Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatın ı kaybetti.

Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

25 Haziran 2018 13:11


Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Besni ilçesi Şahin Tepesi mevkiinde plakası bulunmayan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir motosiklet devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Oğuzhan Ödül (19), ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Besni Devlet Hastanesine ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Oğuzhan Ödül (19), yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç