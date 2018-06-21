Kazada yaralanan köpeğe müdahale edildi

Bir aracın çarpması sonucu ayağı kırılan yaralı köpeği, Adıyaman Belediyesi 153 hattına gelen ihbar sonucunda bulunduğu yerden alınarak Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne getirildi. Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerinin, müdürlük bünyesinde kurulan Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirdiği ameliyatla ayağı kurtarıldı. Operasyonu gerçekleştiren Veteriner Hekim Yusuf Işık, “Kaza sonrası merkezimize getirdiğimiz yaralı köpeğimizi ameliyata aldık ve kırık bacağına müdahalede bulunduk. İnşallah kısa süre içerisinde yeniden eski sağlığına kavuşacak” diye konuştu.