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26 Mayıs 2018 21:39

Kırlangıç yuvalar, inşaat çalışmalarını durdurdu

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde TOKİ tarafından konutlara yuva yapan ve yumurtlama dönemine giren kırlangıçlar nedeniyle inşaat çalışmaları durduruldu.

Kırlangıç yuvalar, inşaat çalışmalarını durdurdu

26 Mayıs 2018 21:39


Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde devam eden 252 daireli TOKİ konutlarının B bloğunun çatı saçaklarına kırlangıçlar yuva yaptı. Yuva yapan onlarca kırlangıç yumurtlama döneminde olduğu için TOKİ yetkilileri yuvaların bulunduğu B bloğun dış cephesindeki çalışmaları durdurma kararı aldı. Yuvaların bozulmaması ve yumurtaların zarar görmemesi için dış cephe çalışmaları durduruldu.


Konutların diğer bloklarında çalışmaların sürdüğünü belirten İnşaat Mühendisi Ramazan Taşpınar, yumurtlamak üzere olan kırlangıç yuvaları nedeniyle çalışmaların durduğunu ve yumurtlama sezonu sonuna kadar B bloktaki dış cephe çalışmalarının yapılmayacağını dile getirdi.


Vatandaşlarda çalışmaların kırlangıçlardan dolayı durmuş olmasının anlamlı olduğunu dile getirdi.




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