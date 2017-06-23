KYK Müdürlüğü şehit ailesiyle iftarda buluştu

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç’ın ailesi, akrabaları ve yurt personelleri ile öğrencilerin katıldığı iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

İftar programında konuşan Kredi Yurtlar Kurumu Adıyaman İl Müdürü Sami Köroğlu, “iftar programına başta Şehidimiz Mehmet Kılınç’ın ailesi olmak üzere katılan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim yılının ve mübarek ramazan-ı şerifin sonuna geldiğimiz bugünde mesai arkadaşlarımızla bir araya gelmekten mutluluk yaşamaktayım. Kurumun faaliyetleri kapsamında yöneticisinden personellere kadar emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum. Ailece bu etkinliği gerçekleştiriyor olmamız kurumsal birlikteliğimizin bir göstergesidir” dedi.