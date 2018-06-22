Mahalle sakinleri kötü kokuya tepki gösterdi

Karapınar Mahallesi sakinleri Adıyaman OSB içerisinde yer alan ve kimyasal atıkların arıtıldığı tesisten çıkan kötü kokuya tepki gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda da havaların ısınmasıyla birlikte yayılan kötü kokuya tepki gösteren ve çeşitli eylemler yapan mahalle sakinleri, sorunun çözülmesini istiyor. Mahalle sakinleri arıtma tesisinin bulunduğu yere giderek, yetkilileri göreve davet etti. Polis ekipleri herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için önlem aldı.

Arıtma tesisi yanında bulunan Gülbeyaz Konutları sakinlerinin başlattığı eylem yerine CHP Milletvekili adayı Mahmut Nedim Evli ve İl Başkanı Deniz Çakmak gelerek, mahalleliyle durum değerlendirmesi yaptı.

Deniz Çakmak, sorunun iki yıldan b.eri devam ettiğini belirterek, “Yaklaşık 2 yıldır süren bu kimyasal kokunun çözülebilmesi noktasında konuyu ilgili makamlara bildirip takipçisi olacağımızın sözünü verdik. Yetkililere sesleniyorum, kendinizi bir günlüğüne bu ailelerin yerine koyun ve bu halkın derdine derman olun. Adıyaman ve Adıyaman halkı bunu hiç ama hiç hak etmiyor” diye konuştu.

Mahalle sakinleri daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.