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24 Şubat 2018 16:40

Mehmetçik yararına kermes

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Adıyaman İl Müdürlüğü Safvan Bin Muattal Yurt Müdürlüğü personeli tarafından Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenlendi.

Mehmetçik yararına kermes

24 Şubat 2018 16:40


Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekat’ına destek amacıyla Mehmetçik yararına kermes yapıldı. Öğrencilere, vatan ve ordu sevgisinin önemi konusunda farkındalık sağlamayı hedefleyen kermes yurt bahçesinde yapıldı.


Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Köroğlu, sosyal sorumluluk noktasında gerekli hassasiyeti gösterdiklerine dikkat çeken konuşmasında, “Kredi Yurtlar Kurumu Olarak sosyal sorumluluk projeleri içerisinde gerekli hassasiyetlerini koruyan kurumlardan bir tanesidir. Amacımız yurtlarımızda barınan öğrencilerimizin sadece bir diplomayla Adıyaman’dan ayrılmaları değil, Adıyaman’dan ayrılırken devletini milletini seven, bir örf adet gelenek ve göreneklerine bağlı bireyler olarak da ayrılmaları. Böyle anlamlı bir faaliyet gerçekleştirilmesinden dolayı çok mutluyum. Bu anlamlı düşünceden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Buradan elde edilen bir meblağ ile Mehmetçik Vakfı üzerinden Mehmetçiklerimize katkı sağlayacağız ” ifadelerini kullandı.


Öğrencilerin ve yurt personellerinin evlerinde getirdikleri yiyecekler satıldı.




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