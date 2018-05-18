MHP 24 Haziran seçimde yılların özlemini gidermek istiyor

En son 1999 yılında yapılan seçimlerde Adıyaman’dan milletvekili çıkartan MHP’nin İl Başkanı Hüseyin Özgün, 24 Haziran seçimlerinde iddialı olduklarını ve milletvekili çıkartacaklarını söyledi.

Adıyaman’dan 15 aday adayının başvurduğu MHP’de genel merkez tarafından Adıyaman’ın milletvekili adaylarını sırasıyla Selim Çakır, Özgün Toprak, Ömer Yıldırım, Sami Güler ve Alican Doğan olarak belirlendi.

Listelerin belirlenmesinin ardından açıklamada bulunan Hüseyin Özgün, “Genel merkezimiz tarafından belirlenen milletvekili adaylarımızın öncelikle vatanımıza, milletimize, Adıyaman’ımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. MHP olarak, 24 Haziran seçimlerinde TBMM’ye Adıyaman’dan milletvekili ve milletvekilleri göndermek istiyoruz. Çok çalışacağız, adaylarımızla sıkmadık el çalmadık kapı bırakmayacağız. Çalışmalarımıza daha da hız vereceğiz. Milletvekili aday adayı olan tüm arkadaşlarımızla birlikte meclise milletvekili göndereceğiz. Hiçbir aday adayımızın sıralama veya listeye girme gibi bir derdi yok. Bizler dava partisiyiz. Bu davaya gönül veren hiç kimse mevki ve makam peşinde koşmaz. İnşallah hep beraber 1999 yılında ki gibi bu seçimde de meclise milletvekili göndereceğiz” dedi.

Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan’a tam destek vereceklerini dile getiren Özgün, hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinde en üst düzeyde oy alacaklarını ifade etti.

Özgün, tüm ülkücüleri ve MHP’ye gönül vermiş vatandaşları bir ve beraber olmaya davet etti.