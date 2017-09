MHP’den 28 kişi istifa etti

MHP Eski İl başkanı Mithat Solgun, Hasancık Eski Belediye Başkanı Kadir Taşar,Kahta Eski İlçe Başkanı Ahmet Türk, Çelikhan Eski İlçe Başkanı Halil Yurdakul, Çelikhan Eski Ocak Başkanı Ramazan Abacı, Eski İl Başkan Yardımcısı Osman Doğan’ın da aralarında bulunduğu 28 kişi MHP’den istifa ettiklerini basın açıklamasıyla duyurdu.

MHP Eski İl Başkanı Mithat Solgun tarafından istifaya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Mithat Solgun, “İçinde acımız,çilemiz, gözyaşımız ve şerefli bir mazimiz olan MHP’den kopmak hiç de kolay değil. Ama fiilen koptuğumuz MHP’nin içinde resmi olarak daha fazla kalmayı da doğru bulmuyoruz, etik bulmuyoruz. Elbette ki gelinen nokta gerçek dava adamı her ülkücüyü üzüyor, kahrediyor. Keşke böyle olmasaydı, keşke iş buralara kadar gelmeseydi. Ama taraflı tarafsız herkes de biliyor ki işin bu noktaya gelmemesi için her yol denendi, her kapı çalındı. Fakat olmadı. İster MHP’de ister başka yerde, nerede olursa olsun samimi ülkücüler baş tacımızdır. Biz ülkücüler birbirlerinin kucağında şehit vermiş kutlu bir davanın mensuplarıyız. Bu durum bizim kardeşliğimizi bozamaz, bozmamalıdır. Her ülkücü buna çok dikkat etmeli, çünkü eninde sonunda inşallah bir gün yeniden bir araya geleceğiz” dedi.

Solgun, Meral Akşener’in başkanlığında kurulacak partinin sorunlara çözüm bulacağına inandıkları için yollarını ayırdıklarını dile getirdi.