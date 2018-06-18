Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 18:06

Milletvekili Adayı Tutdere’ye büyük ilgi

Adıyaman’da, düzenlenen Ape Aziz Dede’yi anma programına katılan CHP Adıyaman Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Milletvekili Adayı Tutdere’ye büyük ilgi

18 Haziran 2018 18:06


Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılaşan CHP Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, vatandaşlarla bir araya gelerek uzun uzun sohbet etti. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Milletvekili Adayı Tutdere, bütün sorunların CHP’yle beraber biteceğini vurguladı.


Adıyaman’ın daha yaşanılır bir il olması vatandaşların karşılaştıkları sorunların bitmesi için oldukça önemli proje ve çalışmalarının olduğunu belirten Milletvekili Adayı Tutdere, vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç