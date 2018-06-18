Milletvekili Adayı Tutdere’ye büyük ilgi

Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılaşan CHP Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, vatandaşlarla bir araya gelerek uzun uzun sohbet etti. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Milletvekili Adayı Tutdere, bütün sorunların CHP’yle beraber biteceğini vurguladı.

Adıyaman’ın daha yaşanılır bir il olması vatandaşların karşılaştıkları sorunların bitmesi için oldukça önemli proje ve çalışmalarının olduğunu belirten Milletvekili Adayı Tutdere, vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.