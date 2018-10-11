Milletvekili Aydın'dan TOKİ müjdesi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile TOKİ tarafından Besni'de yapımı gerçekleştirilen ancak teslimi bir türlü yapılmayan TOKİ konutlarında mutlu sona gelindiğini vurguladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni'de yapılan TOKİ Konutlarının 20 Ekim 2018 tarihi itibari ile teslim edilmeye başlanılacağını söyledi. Aydın, "Dar gelirli aileler için Besni'ye kazandırdığımız 472 sosyal konutlar yapılan kura çekiminin ardından uzun bir süre bekleyerek yaşanan aksaklıklar nedeniyle hak sahiplerine teslim edilemedi. Yakından takip ettiğimiz konuyu nihayet çözüme kavuşturduk. 20 Ekim 2018 tarihi itibari ile konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye başlayacak. Türkiye'yi ve Adıyaman'ı daha ileriye taşımak için her zaman bir ve beraber olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Memleketimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimiz artarak devam edecek. Hem Türkiye hem de Adıyaman'ımızı daha ileriye taşımak için gece gündüz çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 472 konut için 63'ü engelli olmak üzere 690 aile arasında kura çekilişi yapılmıştı.