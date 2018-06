Milletvekili Fırat 24 Haziran seçimini değerlendirdi

İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosunu ziyaret eden AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakına sahip çıktığını ifade etti.

Yaşanan seçim süreci ve seçim sonucuyla ilgili açıklamada bulunan İbrahim Halil Fırat, “Erken seçim kararı üzerine 21 Mayıs’ta 94 aday adayının içinden 5 kişi belirlendi. Milletvekili adaylarının belirlenmesinde sonra tanıtım olduğu genel merkezi tarafından daha sonra memleketimizi geldik. Gece demeden gündüz demeden bütün arkadaşlarımız, teşkilatlarımız var gücü ile çalıştı. Milletimizin Cumhurbaşkanımız olan sevgileri farklıydı. Her gittiğimiz yerde Cumhurbaşkanımıza verdikleri destek ve AK Parti’ye verdikleri desteği görmek mümkündü. Hamdolsun 24 Haziran’da milletimiz sandığa gitti. Özellikle Cumhurbaşkanımıza Türkiye genelinde yüzde 52’nin üzerinde bir oy desteği verildi. Cumhurbaşkanımız Türkiye’de ilk defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Başkanı olarak seçildi” dedi.

Fırat açıklamasının devamında, “Adıyaman’da daha önce 4 milletvekilimiz vardı. AK Parti olarak girmiş olduğumuz bütün seçimlerde hep 4 milletvekili alıyorduk. Bu kez yine gelenek bozulmadı. Dört milletvekili çıkarttık. Adıyamanlılara ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah onlardan razı olsun. Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’ye her zaman verdikleri desteği yine gösterdiler. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz de bunun farkındayız. Adıyamanlılar için ne gerekiyorsa çalışma yapıyoruz. Gece gündüz demeden milletvekili arkadaşlarımıza çalışmalarını sürdürüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilimiz Ahmet Aydın ile birlikte bütün milletvekilleri arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla Adıyaman’a hizmet noktasında yapılması gerekenler ne varsa elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Aziz milletimiz hizmetin en güzeline en iyisine layıktır. Bu doğrultuda elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Durmak yok yola devam diyeceğiz.

Şu anda devam eden sulama projelerinin hızlandırılması noktasında gayret göstereceğiz. Adıyaman’da sulama projelerini hayata geçirdiğimizde Adıyaman’ın verimli toprakları suyla buluştuğunda hem istihdam alanında hem de tarım enstitüsünün gelişmesi sağlanacak. Adıyaman’da ekonomik anlamda iyileşme olacak. Bunun için şu an devam eden Koçali, Çetintepe, Gömükan barajlarının bir an önce bitirilmesi için çabalarımız olacak. Projesi devam eden veya projesi biten hatta yatırım programına alınmış Büyükçay Sulama Projesi, Besni Barajı, Bebek-1 Pompaj İstasyonu, Aslanoğlu, Bebek 2 ve Durak Pompaj İstasyonlarını bir an önce faaliyete geçirmek için bütün gayretimizi göstereceğiz. Bizim için olmazsa olmazımız sulama projeleridir. Bunun içinde bütün arkadaşlarımızla birlikte elimizden geldiğince gayret göstereceğiz” diye konuştu.