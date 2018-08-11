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11 Ağustos 2018 15:53

Milletvekili Tutdere temaslarını sürdürüyor

Meclisin tatile girmesinin ardından Adıyaman’a gelen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kentteki gezi ve temaslarını sürdürüyor.

Milletvekili Tutdere temaslarını sürdürüyor

11 Ağustos 2018 15:53


CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, beraberinde İl Başkanı Deniz Çakmak ile birlikte kamu kurumu ve kuruluşların yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.


Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İl Genel Meclis Başkanlığı, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Küçük Sanayi Sitesi Başkanlığı, Adıyaman Madeni Sanatkarlar Oda Başkanlığı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şubesi, Alevi Kültür Derneği Başkanlığını ziyaret etti.


Ziyaret ettiği kamu kurum ve kuruluşlarda Adıyaman’a dair sorun ve çözümler konuşulurken, Abdurrahman Tutdere pati binasında da partililerle toplantı geçekleştirdi.


Abdurrahman Tutdere, il yönetim kurulu, merkez ilçe yönetimi, kadın kolları, gençlik kollarımız ve belediye meclis üyelerinin katılımı ile durum değerlendirmesi yaptı.




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