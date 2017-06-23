Milletvekilleri depremzedelerle iftar yaptı

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Vali Abdullah Erin, milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat,Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat depremzede vatandaşlar ile birlikte iftar açtı.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen iftar programı duanın ardından iftarın açılmasıyla başladı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Samsat ve ülke gündemiyle ilgili açıklamada bulundu.

Ahmet Aydın, Samsat depreminde ciddi bir hasar meydana geldiğini ancak can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, “Samsatlı kardeşlerimizle bir araya geldik. Maalesef Samsat depreminde ciddi hasar meydana geldi. Ama hamd olsun can kaybı olmadı. O günden bu güne Samsatlı kardeşlerimizin talepleri, beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Belli bir noktaya geldik. Samsat’ta daha sağlıklı 700’e yakın konteynır kuruldu. İnşallah tüm konteynırlar kurulacak.

Kalıcı konutların yapılmasıyla ilgili deprem mevzuatına göre zorunlu deprem sigortası yaptırmak gerekiyor. Mevzuat değişikliği için çalışma yapılıyor. İnşallah mevzuat değişikliğiyle ilgili karar alındıktan sonra gereken yapılacak. Hem burada hem de sahabe Safvan bin Muattal Hazretlerinin Türbesinin bulunduğu yerin yakınlarında zemin etütleri yapılıyor. Zemin etütlerinden sonra konutların yapılacağı yer belirlenecek. Sağlam yere konutları yapmak durumundayız. Samsat ilçesi hep duasıyla desteğiyle ülkesinin yanında duran bir ilçemizdir. Onlara hizmet etmek bizler için bir onurdur. Umuyorum en kısa zamanda kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağımızı düşünüyorum” dedi.

Ülke gündemi ile ilgili ise Ahmet Aydın konuşmasında, “Devletler öncelik kendi yurttaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Gerek içerden gerekse dışarıdan tehditleri bertaraf etmek durumundadır. Türkiye’ye yönelen tehditler var. Pek çok sayıda terör örgütünün sınırlarımızın hemen ötesinde yuvalandığını biliyoruz. Dolayısıyla askerlerimiz PKK, DAEŞ ile amansız mücadele veriyor. Bu ülkenin içinde güveni tesis ettiğimiz gibi sınırlarımızın dışında da aynı mücadele veriyoruz. İslam aleminde fitne mevcut. Katar ile ilgili yaşananlar göz önündedir. Kimin nerede durduğunu, kimin terörle mücadele ettiğini herkes çok net bir şekilde duruyor. Teröre karşı herkesin samimi bir şekilde durması lazım. Senin benim teröristim dememeliyiz. Tüm terör örgütlerine uluslararası toplumun ortak tepki vermelidir” ifadelerini kullandı.