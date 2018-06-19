Muhammet Fatih Toprak seçim çalışmalarını sürdürüyor

“Adıyaman da gidilmedik yer, sıkılmadık el bırakmayacağız” şiarıyla hareket eden Muhammet Fatih Toprak, geçtiğimiz aylarda deprem ile sarsılan Samsat ilçesinin köylerini ziyaret ederek vatandaşları dinledi. Samsat’ın birçok köyünü ziyaret eden Muhammet Fatih Toprak depremzedelerin sorunlarını dinleyerek yaşam koşulları hakkında bilgi aldı. Konteynırlarda yaşamlarını sürdüren köylü vatandaşlarla sohbet eden Toprak, talepleri tek tek dinleyip gerekli notları alarak bu konuyu ilgili yerlere ileteceklerini söyledi.

Toprak, 24 Haziran’dan sonra halkın görev vermesi halinde bütün sorunları meclis nezdinde çözmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Ziyaret ettikleri yerlerde halkın büyük ilgisi ile karşılaştıklarını belirten Toprak, “Hemşerilerimiz bizlere sevgi ve desteklerini sunuyorlar. Bu da bizim görev ve sorumluluklarımızı bir kat daha artırıyor. İsmim açıklandığı günden beri ara vermeden her gün çalışıyoruz ve ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretler kapsamında halkımızın talep ve sorunlarını dinliyor ve çözümü noktasında gerekli adımların atılmasını sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. İnşallah 24 haziran’da halkımız bizlere ve milletvekili arkadaşlarımıza görev verir ve bizlerde güçlü meclis güçlü Türkiye bilinciyle hizmetlerimizi en iyi şekilde sunarız” diye konuştu.