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18 Ağustos 2018 13:51

Nalcılık kaybolmaya yüz tuttu

Kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan nalcılığı yaşatmaya çalışıyor.

Nalcılık kaybolmaya yüz tuttu

18 Ağustos 2018 13:51


Adıyaman merkeze bağlı Ormaniçi köyündeki Habip Ayaz, 30 yıldır baba mesleği olan nalcılığı yapıyor. Ormaniçi köyünde ki Habip Ayaz, sadece kendi köyünün değil, çevre köylerden gelen at, katır ve eşeklerin nalını çakıyor.


Habip Ayaz, taşıma ve diğer tarım işlerinde traktör ve tarım aletlerinin yaygınlaşması nedeniyle at, katır ve eşek besleyen kişi sayısının azıldığını ve bundan dolayı nalcılık mesleğinin yok olmaya başladığını dile getirdi.


Dağlık arazilerde taşıma amaçlı bu tür hayvanların bulunduğu Ayaz, düz arazilerde ve ulaşımın kolay olduğu yerlerde ise traktör ve diğer tarım aletlerinin kullanıldığını ifade etti.


Ayaz, nalcılık mesleğini kendisinden sonra yürütecek kimsenin olmadığını ve yetiştirecek çırak bulamadığını söyledi.




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