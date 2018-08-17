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17 Ağustos 2018 15:57

Narinceliler Derneği 6. eğitim yardımı için kolları sıvadı

Merkezi İstanbul’da bulunan Narinceliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı 6 köyde okuyan bin 200 öğrenciye kırtasiye yardımı için hazırlanıyor.

Narinceliler Derneği 6. eğitim yardımı için kolları sıvadı

17 Ağustos 2018 15:57


2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, başarılı olan ilk 3 öğrenciye sene sonunda bisiklet ve eğitim hayatı boyunca da burs bağlanacağı belirtildi. Köy okullarında okuyan öğrenciler için hazırlanan bin 200 çantanın içinde, çizgili ve kareli defterler, bir düzine kurşun kelem, 2 tane açacak, 2 tane silgi, makas, kuru boya ve abaküs ten oluşan bir kalemlik bulunuyor. Ayrıca çantaya birer diş macunu ve fırçası da eklenerek diş temizliğine de dikkat çekiliyor. Öte yandan öğrencilere sürpriz yapmak için bazı kalemliklere 20 TL’lik harçlıklar da eklenerek çantalara bırakıldı. Yapılan eğitim yardımı ile ilgili konuşan Narinceliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Yavuz Uçan, “Ekip arkadaşlarımızla beraber bu yıl da, geleneksel hale getirdiğimiz çanta ve kırtasiye yardımının 6.’sını düzenlemek için kollarımızı sıvadık. Bu yıl bin 200 öğrenciye ulaşmayı hedefledik. Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı köylerde okuyan bin 200 öğrenci için tüm kırtasiye malzemelerinin içinde olduğu bin 200 çanta ve kırtasiye seti hazırladık. Amacımız eğitime katkı sunmaktır. Her şeyi devletten beklemek doğru değil. Devlet kitap veriyor. Biz de gücümüz oranında öğrencilerimize çanta defter ve kırtasiye yardımı yapıyoruz. Özellikle de köyde zor şartlar altında okuyan öğrencilere ulaşmak istedik. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, başarılı olan ilk 3 öğrenciye sene sonunda bisiklet ve eğitim hayatı boyunca da burs bağlanacağız. Bizlere katık sunan İstanbul’daki tüm hayırsever iş adamlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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