Orman yangını fıstık bahçelerine zarar verdi

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Sugözü ile Kurugöl köyleri arasında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandalar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangın rüzgarında etkisi ile civarda bulunan fıstık bahçelerine sıçradı. Yangın Besni Belediyesi itfaiyesi, Adıyaman Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüle bildi. Yaşanan yangında 20 hektarlık ormanlık alan ile 50 dönüm fıstık bahçesi yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda birçok ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.