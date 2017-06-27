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27 Haziran 2017 13:48

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı

Adıyaman-Gaziantep karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı

27 Haziran 2017 13:48


Kaza, Sugözü köyü yakınlarında meydana geldi. Besni’den Gaziantep istikametine gitmekte olan Latif Sablak yönetimindeki 27 B 3587 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamete giden Şevket Bozkurt yönetimindeki 27 LH 737 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araç yoldan çıktı. Kazada 6’sı çocuk olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yerde yatan yaralılara vatandaşlar güneş vurmasın diye gölgelik yaptı. Kazaya karışan araçlardaki ailelerin bayram ziyaretinden döndüğü öğrenildi.


Kazada otomobilde bulunan sürücü Şevket Bozkurt (44), Ali Bozkurt (44), Hasan Bozkurt (2), Hanım Bozkurt (40), Ayten Bozkurt (31), M.B. (8), B.B. (10), S.B. (13), İ.B. (4), hafif ticari araçta bulunan Latif Sablak (57), Zeliha Sabalak (48), Zehra Sablak (24), Enes Sablak (23), Furkan Sablak (17) ve M.E.S. (6) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumun ağır olan Ali Bozkurt ve İ.B., Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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