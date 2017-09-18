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18 Eylül 2017 17:47

Otomobil minibüse çarptı: 2 Yaralı

Adıyaman’da bir araç tarafından sıkıştırılan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yolda park halindeki minibüse çarptı.

Otomobil minibüse çarptı: 2 Yaralı

18 Eylül 2017 17:47


Edinilen bilgiye göre, Hanifi Özkaynar yönetimindeki 02 AL 143 plakalı otomobil Adıyaman istikametinden Kahta istikametine giderken, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil tarafından sıkıştırılınca, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarında park halindeki 38 JR 849 plakalı minibüse çarparak durabildi.


Kazada otomobil sürücüsü Hanifi Özkaynar ve park halindeki minibüs şoförü Şerif Çetin yaralandı. Yaralılar Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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