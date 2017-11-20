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20 Kasım 2017 13:02

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrildi.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

20 Kasım 2017 13:02

Kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında plakası öğrenilemeyen Mehmet Ali Akdulum idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Akdulum yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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