Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında plakası öğrenilemeyen Mehmet Ali Akdulum idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Akdulum yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.