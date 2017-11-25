Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 10:54

Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman’da otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

25 Kasım 2017 10:54


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Altundağ yönetimindeki 02 AB 789 plakalı otomobil, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelirken Aşağı Çöplü köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Mehmet Altundağ, Murat Altundağ ve Soner Bayrak yaralandı. Yaralılardan Murat Altundağ (20) ile Soner Bayrak Besni Devlet Hastanesine, Mehmet Altundağ Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Murat Altundağ (20) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
12
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç